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Хоккеист сборной Иван Федотов попал в госпиталь Минобороны

Виктория Шанина
Сегодня в 17:57

Хоккеист российской сборной, вратарь Иван Федотов, находится в военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны РФ в Северодвинске. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил корреспондент канала Сергей Орлов.

По его словам, у Федотова — обострение гастрита. Эту информацию «Матч ТВ» подтвердил адвокат Федотова Алексей Пономарев, он отметил, что обострение произошло на фоне нервного срыва.

«Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать. Как относятся жители? Многие люди ему желают добра. Западные журналисты не интересовались ситуацией», — сказал Сергей Орлов.

Ивана Федотова задержали в пятницу, 1 июля, по подозрению в уклонении от воинской обязанности (статья 328 УК РФ). Хоккеисту на данный момент 25 лет, призывной возраст в России заканчивается в 27 лет.

Адвокат Федотова заявлял, что решение по призыву спортсмена на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено. По словам Пономарева, его подзащитный никогда не уклонялся от армии — он просто не получал повесток.

Иван Федотов попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Позже спортсмена отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию.

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