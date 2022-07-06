В Японии покрасили Porsche в самую черную краску в мире. Она поглощает почти весь свет

Японский автомобильный магазин Pit One Customs полностью покрыл Porsche 911 в самую черную акриловую краску в мире Musou Black. Об этом сообщает Hypebeast.

Краска Musou Black темнее, чем более известная Vantablack, — она поглощает 99,4% света. Из‑за этого автомобиль выглядит бархатным и на нем нет ни одного отражения даже в ясную погоду.