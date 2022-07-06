В Японии покрасили Porsche в самую черную краску в мире. Она поглощает почти весь свет

Японский автомобильный магазин Pit One Customs полностью покрыл Porsche 911 в самую черную акриловую краску в мире Musou Black. Об этом сообщает Hypebeast.
Краска Musou Black темнее, чем более известная Vantablack, — она поглощает 99,4% света. Из‑за этого автомобиль выглядит бархатным и на нем нет ни одного отражения даже в ясную погоду.
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С покраской автомобиля магазину Pit One помогала компания Koyo Orient, которая разработала Musou Black.
Как отмечает издание, из‑за отсутствия отражений автомобиль может дезориентировать. Поэтому прежде, чем арендовать такой Porsche 911, стоит уточнить местные законы.