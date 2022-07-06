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Экс-директор ИНИОН академик Юрий Пивоваров заочно арестован в Москве

Виктория Шанина
Сегодня в 15:21

В Москве суд заочно арестовал бывшего директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) при РАН Юрия Пивоварова. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на его адвоката Ксению Карпинскую.

Против него в 2017 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако расследование было прекращено в связи с тяжелой болезнью. По данным издания, сейчас академик находится за границей — он уехал из России по разрешению следователя несколько лет назад для лечения онкологического заболевания.

В конце июня в Басманный суд Москвы поступила бумага, подписанная руководителем Главного следственного управления СК Денисом Колесниковым. В ней говорится, что Юрий Пивоваров обвиняется по 160-й и 159-й статьям УК.

«Руководитель СК ссылается на то, что „сроки Пивоварова Ю.А. истекли“, а из Берлина он почему‑то на родину не спешит», — пишет «Новая газета. Европа».

В обращении к суду Колесников заявляет, что Пивоваров скрывается от следствия и суда, а также просит избрать для него арест сроком на два месяца.

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