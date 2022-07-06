перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хоккеист сборной Иван Федотов попал в госпиталь Минобороны 17:57
Собянин анонсировал создание платформы для сборки электромобилей «москвич» 17:10
В Японии покрасили Porsche в самую черную краску в мире. Она поглощает почти весь свет 16:40
В России впервые приговорили к ограничению свободы за продажу читов для World of Tanks 16:30
Игорь Иванко/Агентство «Москва»
«Яндекс Карты» позволят отмечать места, доступные людям с инвалидностью 16:01
Экс-директор ИНИОН академик Юрий Пивоваров заочно арестован в Москве 15:21
Фильм Александра Сокурова «Сказка» вошел в основную программу кинофестиваля в Локарно 15:06
Минюст утвердил новые правила содержания в колониях, СИЗО и исправцентрах 14:56
Студенты, участвовавшие в борьбе с COVID-19, получат преимущество при поступлении в ординатуру 14:38
Prime Video/YouTube
Загадочный метеорит в новом тизере сериала по вселенной «Властелина Колец» 14:12
Солистка Ла Скала и Римской оперы Даниэла Скиллачи выступит на фестивале «Тремоло» в Тольятти 14:04
В музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет театральный фестиваль «Толстой» 13:47
Третьяковка заказала пуленепробиваемую капсулу для полотна Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 13:13
«Тинькофф Банк» приостановил для физлиц исходящие SWIFT-переводы до 1 октября 12:45
Changbok Ko/Unsplash
Правительство одобрило соглашение о взаимном признании образования между Россией и ЛНР 12:18
В России крупнейший завод по производству вторичного свинца прервал работу 11:56
IKEA предложила оформлять заказы на прощальной распродаже через заявки, но затем заморозила их прием 11:21
Сооснователь и барабанщик Blur Дейв Раунтри записал дебютную сольную песню «London Bridge» 10:12
«My loneliness is killing me»: Захарова отреагировала на заявление Госдепа песней Бритни Спирс 9:58
The CW Network/YouTube
Премьера «Винчестеров» состоится в октябре 9:15

Минюст утвердил новые правила содержания в колониях, СИЗО и исправцентрах

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:56

Министерство юстиции утвердило новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. Документ вступит в силу через 10 дней с момента опубликования, сообщает ТАСС.

Так, согласно приказу, беременные женщины, женщины с детьми и инвалиды I и II групп смогут принимать душ каждый день. Кроме того, при установке санузлов будет обеспечена приватность.

Также подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье, знакомиться с медицинскими документами, получать выписки, а также приобретать лекарства и хранить их при себе в соответствии с назначением лечащего врача.

Помимо этого, приказом предполагается расширение списка разрешенных вещей, которые можно держать при себе, хранить, получать в посылках и приобретать. Так, в перечень добавится одежда гражданского образца, электронные книги, биологически активные добавки и другое.

Кроме того, подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут пользоваться информационными терминалами в колониях и СИЗО. Через них можно подать заявление или жалобу, записаться на прием в медицинскую организацию уголовно-исполнительной системы, дистанционно заказать в магазине предметы, вещи и еду.

Приказ также предполагает расширение спортивного инвентаря. Теперь в распорядке дня несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых будет выделено не менее одного часа для занятия спортом.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Архстояние-2022: Счастье есть?
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
джаз
Hot Havana Orchestra
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить