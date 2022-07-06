Минюст утвердил новые правила содержания в колониях, СИЗО и исправцентрах

Министерство юстиции утвердило новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. Документ вступит в силу через 10 дней с момента опубликования, сообщает ТАСС.

Так, согласно приказу, беременные женщины, женщины с детьми и инвалиды I и II групп смогут принимать душ каждый день. Кроме того, при установке санузлов будет обеспечена приватность.

Также подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье, знакомиться с медицинскими документами, получать выписки, а также приобретать лекарства и хранить их при себе в соответствии с назначением лечащего врача.

Помимо этого, приказом предполагается расширение списка разрешенных вещей, которые можно держать при себе, хранить, получать в посылках и приобретать. Так, в перечень добавится одежда гражданского образца, электронные книги, биологически активные добавки и другое.

Кроме того, подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут пользоваться информационными терминалами в колониях и СИЗО. Через них можно подать заявление или жалобу, записаться на прием в медицинскую организацию уголовно-исполнительной системы, дистанционно заказать в магазине предметы, вещи и еду.

Приказ также предполагает расширение спортивного инвентаря. Теперь в распорядке дня несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых будет выделено не менее одного часа для занятия спортом.