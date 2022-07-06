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В музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет театральный фестиваль «Толстой»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:47

С 8 по 10 июня в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет шестой театральный фестиваль под открытым небом «Толстой». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Темой фестиваля этого года станет «Детство». Она приурочена к 170-летию публикации одноименной повести Толстого и 160-летию венчания писателя и Софьи Андреевны.

Руководителем мероприятия выступила прапраправнучка писателя Екатерина Толстая, а программным директором — помощник художественного руководителя МХТ имени А.П.Чехова Павел Руднев.

В программе фестиваля будут представлены работы разных форматов: от традиционной драмы до спектаклей-променадов, а также проекты, созданные специально для фестиваля в рамках резиденции «Сила слова».

В день открытых дверей 8 июля, а также 9 июля Театр им. Вахтангова покажет свой главный спектакль этого сезона — «Войну и мир». Впервые постановка будет сыграна под открытым небом.

Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.

Резиденция «Сила слова» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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