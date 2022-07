«My loneliness is killing me»: Захарова отреагировала на заявление Госдепа песней Бритни Спирс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Госдепартаменту о возможности встречи Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым песней певицы Бритни Спирс.

Захарова обратила внимание на слова официального представителя Госдепа Неда Прайса, который ранее сказал, что в Вашингтоне ждут от России повода для встречи Лаврова и Блинкена.

По словам официальной представительницы МИД, такое заявление похоже на слова из песни «Baby One More Time» американской певицы Бритни Спирс: «My loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I’m not with you I lose my mind. Give me a sign. Hit me baby one more time» («Одиночество меня убивает, и я должна признать, что все еще верю. Я схожу с ума, когда ты не рядом. Подай мне знак, сделай это еще раз»).

Дипломат также ответила на слова Прайса другой песней. Она прикрепила текст трека Люси Чеботиной «June Song»: «So June is over. Your power is lower. And I’m gonna fly. Away from this lie» («Июнь закончился. Твоя сила ослабела. И я улечу. Прочь от этой лжи»).