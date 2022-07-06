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Премьера «Винчестеров» состоится в октябре

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:15

Телеканал The CW объявил даты осенних премьерных показов. Об этом сообщает Deadline.

Релиз сериала «Винчестеры» — приквела «Сверхъестественного» состоится уже 11 октября.

Новое шоу расскажет предысторию «Сверхъестественного»: оно будет посвящено юности отца Дина и Сэма — Джона Винчестера. Сериал покажет знакомство Джона с матерью мальчиков и начале его борьбы с нечистью.

Автором идеи сериала выступил Дженсен Эклс — исполнитель роли Дина в оригинальном шоу. В разработке «Винчестеров» также участвовала его жена Дэннил. Посмотреть полноценный трейлер «Винчестеров» можно здесь.

The CW также назвал дату премьеры третьего сезона вестерна «Уокер» и приквела «Уокер: Независимость». Релиз проектов запланирован на 6 октября.

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