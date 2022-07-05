Вышел трейлер сериала «Газетчицы» от Amazon

Amazon опубликовал полноценный трейлер сериала «Газетчицы». Премьера шоу запланирована на 29 июля.

В ролике показали четверых двенадцатилетних подростков Тиффани, Эрин, Мак и Кей Джей, которые работают разносчицами газет. Одним утром их работа прерывается из‑за странного фиолетового света в небе. Девушки пытаются как можно быстрее добраться до безопасного места и прячутся в доме Эрин. Однако, как только они закрывают дверь, перед ними появляется взрослая женщина, которая утверждает, что она и есть Эрин. Так девушки понимают, что они случайно попали в будущее.