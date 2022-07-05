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Вышел трейлер сериала «Газетчицы» от Amazon

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:46

Amazon опубликовал полноценный трейлер сериала «Газетчицы». Премьера шоу запланирована на 29 июля.

В ролике показали четверых двенадцатилетних подростков Тиффани, Эрин, Мак и Кей Джей, которые работают разносчицами газет. Одним утром их работа прерывается из‑за странного фиолетового света в небе. Девушки пытаются как можно быстрее добраться до безопасного места и прячутся в доме Эрин. Однако, как только они закрывают дверь, перед ними появляется взрослая женщина, которая утверждает, что она и есть Эрин. Так девушки понимают, что они случайно попали в будущее.

«Газетчицы» — экранизация культового комикса Брайана К.Вона про обычных американских школьниц, оказавшихся втянутыми в противостояние нескольких фракций путешественников во времени.

В сериале снялись Камрин Джонс, София Росински, Фина Страцца и Райли Лай Нелет.

В качестве шоураннера выступил Кристофер Роджерс. Он также является продюсером сериала совместно с Кристофером Кантуэллом.

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