Обвинения ректору РАНХиГС, отказ «Билайна» от 3G и другие новости дня

Правительство одобрило присвоение участвующим в «спецоперации» гражданским лицам статуса ветерана. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов. Вести реестр будет Минюст.

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам хищения бюджетных средств и намерены предъявить по третьему. Речь идет в общей сложности о 40 млн рублей, которые были присвоены, в частности, путем фиктивного трудоустройства.

В Брюсселе представители всех 30 стран-участниц НАТО подписали протокол о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. Полноправными членами Североатлантического альянса страны станут после завершения всех юридических процедур, этот процесс может продлиться до года.

«Билайн» к сентябрю перестанет поддерживать 3G в Москве и Подмосковье. В компании пояснили, что трафик в сетях третьего поколения стабильно падает, а LTE — растет.

Volkswagen решил закрыть производство в Нижнем Новгороде. Предприятие будет ликвидировано уже 5 октября.

Yum! Brands, владеющая сетью KFC, ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России местной компании. В прошлом месяце российский оператор уже вступил в права собственности на Pizza Hut и начал ребрендинг.

Empire показал кадры из второго «Аватара» (https://daily.afisha.ru/news/65257-empire-pokazal-novye-kadry-iz-vtorogo-avatara-s-personazhami-keyt-uinslet-i-kliffa-kertisa/). На них изображены персонажи Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса — «бесстрашный лидер» Ронал и Тоновари, роль которого в мире фильма пока неясна.

Кинокомпания «Вольга» выпустила локализованный трейлер фильма «Три тысячи лет желаний» с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях. Релиз картины Джорджа Миллера («Безумный Макс») все же состоится в России. Премьера — 8 сентября.

«Афиша Daily» совместно с «Силой ветра» разыгрывает две ночи в глэмпинге в Березках. Победителя выберут случайным образом 15 июля. Он получит сертификат на отдых в глэмпинге в ближайшие свободные выходные.