перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер сериала «Газетчицы» от Amazon 21:46
«Аэрофлот» создаст крупнейшего в России провайдера по техобслуживанию и ремонту самолетов 21:12
Собянин: Москва перейдет на электробусы в течение пяти-шести лет 20:36
Обвинения ректору РАНХиГС, отказ «Билайна» от 3G и другие новости дня
20:12 дайджест
Мишустин подписал указ о бесплатных курсах по программированию для школьников 19:01
«Афиша–Рестораны» запускает бронирование столиков — и дарит промокод на посещение театров поблизости 18:57
Агентство «Москва»
Алексей Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию 18:31
Исследование: глобальное потепление вызвало в Испании и Португалии сильнейшую за 1200 лет засуху 18:10
Re:Store начал поставлять iPhone и MacBook в Россию с помощью параллельного импорта 17:52
«Яндекс Go» начал тестировать тариф «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами 17:23
Япония ввела запрет на импорт российского золота и расширила список санкций 17:22
В НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в альянс 17:17
Maxime Lebrun/Unsplash
Yum! Brands, владелец бренда KFC, продает российскую сеть местной компании 17:14
Госдума одобрила присвоение гражданским лицам, участвующим в «спецоперации», статуса ветерана 16:45
Вышел локализованный трейлер «Трех тысяч лет желаний». Фильм Джорджа Миллера все же покажут в России 16:45
Госдума не стала рассматривать законопроект о Дне победы над «милитаристской Японией» 15:58
Volkswagen объявил о закрытии производства в Нижнем Новгороде 15:57
Пресс-материалы
«Афиша Daily» и «Сила ветра» разыгрывают две ночи в глэмпинге в Березках 15:11
Россия не будет участвовать в «Детском Евровидении» 15:02
The Guardian: в сеть утекли данные 1 млрд жителей Китая. Это один из крупнейших взломов в истории 14:52
Дайджест

Обвинения ректору РАНХиГС, отказ «Билайна» от 3G и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:12

Правительство одобрило присвоение участвующим в «спецоперации» гражданским лицам статуса ветерана. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов. Вести реестр будет Минюст.

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам хищения бюджетных средств и намерены предъявить по третьему. Речь идет в общей сложности о 40 млн рублей, которые были присвоены, в частности, путем фиктивного трудоустройства.

В Брюсселе представители всех 30 стран-участниц НАТО подписали протокол о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. Полноправными членами Североатлантического альянса страны станут после завершения всех юридических процедур, этот процесс может продлиться до года.

«Билайн» к сентябрю перестанет поддерживать 3G в Москве и Подмосковье. В компании пояснили, что трафик в сетях третьего поколения стабильно падает, а LTE — растет.

Volkswagen решил закрыть производство в Нижнем Новгороде. Предприятие будет ликвидировано уже 5 октября.

Yum! Brands, владеющая сетью KFC, ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России местной компании. В прошлом месяце российский оператор уже вступил в права собственности на Pizza Hut и начал ребрендинг.

Empire показал кадры из второго «Аватара» (https://daily.afisha.ru/news/65257-empire-pokazal-novye-kadry-iz-vtorogo-avatara-s-personazhami-keyt-uinslet-i-kliffa-kertisa/). На них изображены персонажи Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса — «бесстрашный лидер» Ронал и Тоновари, роль которого в мире фильма пока неясна.

Кинокомпания «Вольга» выпустила локализованный трейлер фильма «Три тысячи лет желаний» с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях. Релиз картины Джорджа Миллера («Безумный Макс») все же состоится в России. Премьера — 8 сентября.

«Афиша Daily» совместно с «Силой ветра» разыгрывает две ночи в глэмпинге в Березках. Победителя выберут случайным образом 15 июля. Он получит сертификат на отдых в глэмпинге в ближайшие свободные выходные.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Архстояние-2022: Счастье есть?
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
джаз
Hot Havana Orchestra
приключение
Школа волшебства
Приквел истории об учительнице, превращающейся ночью в колдунью
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить