«Аэрофлот» создаст крупнейшего в России провайдера по техобслуживанию и ремонту самолетов на базе дочерней компании «А-Техникс». Сообщение об этом появилось на сайте перевозчика.

Он передаст в «А-Техникс» производственные мощности (включая ангары в Домодедово) и кадровый ресурс департамента технического обслуживания. Процедура завершится до конца 2022 года.

Так, «дочка» авиакомпании станет крупнейшей в России, СНГ и Восточной Европе организацией по техобслуживанию и ремонту воздушных судов как по объемам мощностей, так и по количеству обслуживаемых типов самолетов — всего девять.

Генеральный директор «А-Техникс» Михаил Коробович сообщил: «На сегодняшний день в мире широко распространена бизнес-модель холдингов, когда крупная авиакомпания переводит собственное техническое подразделение в отдельную структуру. Та, в свою очередь, специализируется не только на техобслуживании воздушного флота материнской компании, но и оказывает услуги для сторонних авиаперевозчиков, принося дополнительный доход холдингу».

Сейчас «А-Техникс» обслуживает несколько типов самолетов Boeing (737, 747, 747 °F, 777), три модификации Airbus (A350, A330, A320Family; после передачи мощностей добавится A320neo) и Sukhoi Superjet 100.

По данным Росавиации, в 2021 году «Аэрофлот» перевез 21,4 млн человек и остался крупнейшей авиакомпанией в России. Число пассажиров всех перевозчиков, входящих в одноименный холдинг (помимо «Аэрофлота», включает в себя «Победу» и «Россию»), в минувшем году составило 45,8 млн.