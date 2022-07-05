Мишустин подписал указ о бесплатных курсах по программированию для школьников

Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому школьники 8–11-х классов смогут бесплатно пройти двухлетние курсы по современным языкам программирования. Об этом сообщает ТАСС.

Учащиеся будут заниматься по программе из четырех модулей по 36 академических часов. «Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что в свою очередь должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — подчеркнули в кабмине.

Для школьников будет предусмотрено два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн — на базе региональных образовательных площадок.

«Предполагается, что на первом этапе бесплатные курсы по программированию пройдут не менее 100 тысяч ребят. В последующие годы их число вырастет до 240 тысяч», — добавили в пресс-службе кабмина. На организацию обучения в трехлетнем федеральном бюджете выделят 6,8 млрд рублей.

Ранее в МВД сообщили, что в России не хватает примерно 170 тыс. IT-специалистов из‑за «значительного оттока» работников этой сферы. По словам замглавы МВД Игоря Зубова, сколько специалистов приедет в страну, зависит от привлекательности вырабатываемых мер. Предполагается, что средняя зарплата сотрудника IT-сферы составит 140 тыс. рублей.