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«Афиша–Рестораны» запускает бронирование столиков — и дарит промокод на посещение театров поблизости

Денис Ламехов
Сегодня в 18:57

Сервис «Афиша–Рестораны» запускает собственную систему бронирования столиков в заведениях и дарит промокод AFISHAREST на скидку 20% для посещения спектаклей в театрах рядом с ними.

Предложение действует с 6 по 10 июля. Так, в пару к O2 Lounge команда сервиса предлагает выбрать Театр имени Маяковского. В эти даты там идут, например, мольеровская «Школа жен» в постановке Миндаугаса Карбаускиса и «На бойком месте» по комедийной пьесе Александра Островского.

Следующий в списке — Театр имени Моссовета. В нем показывают другую комедию Островского, «Не все коту масленица», и мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда». Затем «Афиша–Рестораны» предлагает проследовать в бар Segreto.

После «Хлеба и вина» на Тверской можно отправиться в Театр на Бронной: 6 и 7 июля там покажут «Женщину-змею» по пьесе Карло Гоцци. Театр Олега Табакова 6 июля представит комедию «Схватка» Дэвида Линдси-Эбера. После нее команда «Ресторанов» рекомендует зайти в Blush Wine Bar.

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