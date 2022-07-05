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Re:Store начал поставлять iPhone и MacBook в Россию с помощью параллельного импорта

Виктория Шанина
Сегодня в 17:52

Монобрендовый ретейлер re:Store начал ввозить в Россию продукцию Apple путем параллельного импорта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей Inventive Retail Group (управляет сетями re:Store, Nike, Street Beat и Lego).

В первую очередь компания ввозит в страну устройства из линеек iPhone и MacBook. Поставки техники по параллельному импорту начались еще в июне, отмечают в IRG, и она уже представлена в розничных магазинах re:Store.

«Сеть магазинов re:Store делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена <…> в июне», — заявили агентству в Inventive Retail Group.

Ранее о работе с параллельным импортом начали заявлять крупные маркетплейсы. Так, Ozon стал ввозить смартфоны, компьютеры и их комплектующие популярных брендов электроники (каких именно — не уточняется).

В пресс-службе Wildberries РИА «Новости» также подтвердили ввоз продукции Apple по параллельному импорту. На маркетплейсе уже можно найти компьютеры MacBook, ввезенные таким способом.

Параллельный импорт — это ввоз товаров зарубежных производителей и брендов, не требующих соответствующего разрешения от правообладателя. Закон о его легализации подписал Президент России Владимир Путин в конце июня.

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