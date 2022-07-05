«Яндекс Go» начал тестировать тариф «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами

«Яндекс Go» начал тестировать тариф «Попутчик», благодаря которому водитель может брать до двух заказов в одну поездку по пути следования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«Тариф „Попутчик“ стал доступен в июле в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле: поездка будет выгоднее, так как к пользователю по пути может присоединиться еще один человек, а водитель за одну поездку может выполнить сразу два заказа», — рассказали в компании.

Тариф появляется в приложении «Яндекс Go» в периоды высокого спроса, а также когда вероятность найти попутчика наибольшая. После выбора опции сервис автоматически подбирает второго клиента с самым подходящим маршрутом для совместной поездки.

В «Яндекс Go» подчеркнули, что сервис заранее уведомляет водителя и обоих клиентов, что поездка будет совместная. Из‑за выбранного тарифа время в пути может быть увеличено в среднем на 10 минут, однако пользователи смогут сэкономить до 40% на своих регулярных маршрутах. «Например, многие ездят на такси от дома до работы и обратно», — отметили в пресс-службе сервиса.