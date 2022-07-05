Госдума не стала рассматривать законопроект о Дне победы над «милитаристской Японией»

Госдума сняла с рассмотрения законопроект о переименовании 3 сентября, следует из записи на сайте нижней палаты парламента. Из дня окончания Второй мировой войны его хотели превратить в День победы над «милитаристской Японией».

На пленарном заседании один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил отложить рассмотрение в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций.

Инициатива о переименовании 3 сентября предлагает внести поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Сейчас в документе прописано, что «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», а депутаты предлагают «3 сентября — День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

В пояснительной записке авторы идеи пишут, что это контрмера на «недружественные» действия Японии по отношению к России после начала «военной спецоперации» на территории Украины. При этом они отмечают, что не вводят новую памятную дату, а только уточняют ее наименование, и под формулировкой «милитаристская Япония» подразумевают именно политический режим. Таким образом будет восстановлен принцип исторической справедливости, считают они.

Среди «недружественных действий» Токио в проекте закона указываются отмена режима наибольшего благоприятствования для России, персональные санкции в отношении российского руководства и блокировка резервов Банка России.