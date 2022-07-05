Россия не будет участвовать в «Детском Евровидении»

В этом году в России не будет проходить прием заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни «Евровидение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Такое решение было принято в связи с выходом Первого канала, (ВГТРК) и радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в «Евровидение-2022».

Финал «Евровидения» прошел 14 мая в Турине — Италия получила право на проведение конкурса после победы в прошлом году группы Måneskin с песней «Zitti e buoni». В этом году на песенном конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra.

Россию не только отстранили от участия в «Евровидении» из‑за «беспрецедентного кризиса на Украине». Но и запретили россиянам голосовать за участников.