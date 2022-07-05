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The Guardian: в сеть утекли данные 1 млрд жителей Китая. Это один из крупнейших взломов в истории

Денис Ламехов
Сегодня в 14:52

Анонимный пользователь одного из форумов, посвященных взломам и утечкам информации, выложил архив, где, по его словам, содержатся данные более 1 млрд граждан Китая. На это обратила внимание британская газета The Guardian.

Объем выложенного документа — 23 терабайта (23 тыс. гигабайт), заявленная цена — 10 биткойнов (порядка 19,67 тыс. долларов или 1,15 млн рублей по текущему курсу).

В составе архива, по сообщению автора темы, «имена, адреса, места рождения, номера паспортов, телефонные номера, детали преступлений и связанных с ними дел».

Он добавил, что утечка произошла из базы Национальной полиции Шанхая в 2022 году, а также опубликовал небольшой фрагмент архива в свободный доступ.

The Guardian сообщил, что «ряд номеров» в размещенной для примера части базы больше не доступен, The Wall Street Journal удалось подтвердить происхождение «небольшой доли» выложенной информации.

Основатель и генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что о выставленном на продажу архиве сообщил отдел его компании, занимающийся отслеживанием угроз. По словам Чжао, утечка могла возникнуть из‑за ошибки во время переноса данных на сервер «одним из государственных ведомств».

Затем, однако, он сообщил, что представитель ведомства вел блог в одной из крупнейших китайских соцсетей для разработчиков CSDN (англ. — Chinese Software Developer Network) и случайно опубликовал данные для доступа к базе.

Агентство Bloomberg ссылается на другую версию происхождения утечки — к ней может быть причастна компания-партнер, в чьем облачном хранилище размещалась информация.

Собеседница The Guardian Кендра Шефер из пекинской аналитической компании Trivium China, собирающей данные об инициативах правительства КНР, назвала взлом (если данные окажутся настоящими) одним из крупнейших в истории.

Bloomberg отмечает, что Китай собирает информацию о «сотнях миллионов» граждан. При этом, согласно законам страны, за раскрытие персональной информации предусмотрено уголовное наказание. Газета The Independent обратила внимание, что использование связанного с утечкой хэштега было запрещено в китайской соцсети Weibo, одной из крупнейших в стране — ежедневно ей пользуются более 252 млн граждан КНР.

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