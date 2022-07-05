Слабоалкогольные коктейли стали лидерами по темпам роста продаж среди спиртных напитков в России

Продажи слабоалкогольных коктейлей в России выросли в первой половине года. Рост составил 46,1% в деньгах и 31,1% в натуральном выражении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на NielsenIQ.

В дистрибуторе «Перспектива» (Hooper’s Hooch, Black Russian) рассказали, что продажи слабоалкогольных коктейлей компании с начала года выросли более чем на 40% — из‑за роста представленности напитков в торговых точках, а также из‑за расширения ассортимента, в том числе за счет продуктов, созданных с ориентиром на молодых покупателей, добавили там.

Производитель водки «Руст» (Bravo) сообщил о росте почти в 90% и связал это с расширением дистрибуции, заключением новых контрактов на поставку и запуском новинок.

По словам экспертов, рост продаж слабоалкогольных коктейлей может быть связан с ужесточением контроля государства за производством российского вина и почти полным исчезновением винных напитков на фоне снижения импорта алкоголя. Покупатели переключились на пивные и слабоалкогольные напитки.

Из данных NielsenIQ следует, что сопоставимый рост из всей алкогольной продукции показал только джин — его продажи выросли на 40,8% и 34,6% соответственно. Еще одной из причин участники рынка называют популярность коктейля джин-тоник.