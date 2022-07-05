Главная лига бейсбола планирует внедрить роботов-рефери в 2024 году

Главная лига бейсбола (MLB) заявила о планах подключить к своим матчам роботов-рефери. Об этом в интервью ESPN рассказал десятый комиссар бейсбола Роб Манфред.

По его словам, речь идет об автоматизированной системе, которая будет отслеживать движение мяча в зоне удара. Другой вариант этой технологии — робот, который будет пересматривать повторы ударов в спорных ситуациях.

Манфред заявил, что такой робот-рефери уже существует, и он работает. MLB протестировала технологию на матчах низших лиг. Робот позволил сократить среднюю продолжительность игры в этом сезоне на 9 минут.

Работу обычных рефери Роб Манфред оценивать отказался. В этом сезоне фанаты недовольны работой судей, и он не хочет подливать масла в огонь — внедрение роботов не стоит рассматривать как сомнение в их способностях, сказал он.