В клубе «16 тонн» выступит электронный дуэт Alampa

Начало концерта запланировано на 20.00. Музыканты сыграют главные свои хиты, песни из альбома «Human Pieces» и треки с предстоящего релиза.

Alampa — созданный в интернете проект столичного лейбла Nopassport, симбиоз музыкальных жанров с чувственным женским вокалом.

Первый релиз проекта «Run or Defence» вышел в 2018 году. А в 2019 году канадский продюсер, номинант на «Грэмми» James Teej создал ремикс на трек «Paranoia». Эта композиция заняла первые строчки в iTunes и набрала больше миллиона прослушиваний в Spotify.