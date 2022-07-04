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В системе оформления Fan ID произошел сбой в первый день работы

Виктория Шанина
Сегодня в 22:59

4 июля начали выдавать паспорта болельщиков, необходимые для посещения российских стадионов во время футбольных матчей. В первый же день работы система оформления Fan ID дала сбой, пишет «Чемпионат».

Оформлять Fan ID необходимо на портале «Госуслуги». Однако все поступающие заявки система отклоняет.

На эту проблему пожаловались как известные журналисты, так и обычные болельщики. Все они заявляют, что у них нет и не было никаких проблем с законом, административных правонарушений и приводов в полицию, что может стать причиной отказа в выдаче Fan ID.

Минцифры заявило, что заявки отклоняются из‑за низкого качества фотографий или их несоответствии требованиям. Сама система работает в штатном режиме, отмечает ведомство.

«Пользователи, у которых не получилось с первого раза загрузить данные, получат разъяснения в личном кабинете или на электронную почту о порядке действий», — сказал замминистра цифрового развития Олег Пак.

Fan ID потребуется для покупки билетов и посещения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской премьер-лиги, а также финального матча Кубка России по футболу.

Первоначально паспорт болельщика будет нужен для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской премьер-лиги: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

В начале февраля фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID. «Афиша Daily» рассказывала, откуда у закона так много противников и почему он может грозить пустыми трибунами.

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