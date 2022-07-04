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Пожар в Музее Римского-Корсакова, обвинение Канье Уэста в плагиате и другие новости дня
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Пожар в Музее Римского-Корсакова, обвинение Канье Уэста в плагиате и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:07

В Музее-усадьбе Римского-Корсакова https://daily.afisha.ru/news/65229-v-muzee-rimskogo-korsakova-sgorelo-bolee-tysyachi-eksponatov/произошел пожар. Сгорело 1082 экспоната, только 20% из них можно восстановить. Сгоревшую мемориальную мебель будут воссоздавать с опорой на фотографии и документы.

В торговом центре Копенгагена неизвестный открыл стрельбу. Погибли три человека, в том числе один россиянин.

Минпромторг обновил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. В него включили продукцию Siemens, BMW и LEGO. Бренды Duracell, Wilo и Merries, наоборот, убрали из списка, так как они продолжают поставлять свою продукцию официально.

По результатам голосования на портале «Активный гражданин» определилось место, которое назовут «площадью Луганской Народной Республики». Ею стала территория возле посольства Великобритании в Москве.

Минобороны запустило центр регистрации ядерных взрывов на планете «в целях укрепления обороноспособности» России. Военнослужащие ведомства круглосуточно мониторят за территорией Земли с помощью современных алгоритмов анализа информации.

Хакеры взломали твиттер и ютьюб-канал британской армии. Они успели опубликовать видео с Илоном Маском и прорекламировать фишинговые сайты, но военные все-таки вернули доступ к аккаунтам.

Протестующие фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам складов крупных сетей супермаркетов. Они недовольны политикой правительства, которое ввело жесткие меры по ограничению выбросов азота. Основные источники этих выбросов — скот и удобрения.

Wink и more.tv объединят в один видеосервис до конца 2022 года. Уже планируется поэтапное слияние сервисов, контентных библиотек и клиентских баз.

Подразделение лейбла Ultra Music подало иск в суд против Канье Уэста. Рэпера обвинили в использовании семпла из песни «Move Your Body» Маршалла Джефферсона при написании трека «Flowers» из альбома «Donda 2» (и не один, а 22 раза). Канье ничего не отрицает.

Источник РИА «Новости» рассказал, что вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова призвали в армию из‑за конфликта с московским ЦСКА. По его словам, обычно «никаких проблем не возникает» по вопросам службы в армии и спортивных выступлений.

Spotify разработал и уже тестирует функцию для создания подкастов внутри приложения. С помощью одной кнопки начинается или приостанавливается запись, а затем, прямо там же, можно отредактировать ее и добавить фоновый звук.

Сиквела «Всё везде и сразу» все-таки не будет, сказали режиссеры фильма. Они опровергли свои же слова, которые когда‑то сказали в шутку, но и сами забыли об этом.

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