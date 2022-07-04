В Нидерландах фермеры устроили протест и заблокировали доступ к десяткам складов супермаркетов

Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Протестующие недовольны азотной политикой правительства. Они ограничили доступ к складам магазинов крупных сетей Albert Heijn, Jumbo и Lidl в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и других городах.

Ранее фермеры на тракторах заблокировали несколько дорожных магистралей. Их останавливала и штрафовала полиция.

Власти Нидерландов ввели более жесткие меры по ограничению выбросов газа в окружающую среду. Фермеры заявляют, что такое решение приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как основные источники выброса азота — скот и удобрения.