Spotify тестирует функцию, которая позволит создавать подкасты прямо в приложении

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разработал и уже тестирует функцию, с помощью которой пользователи могут создавать подкасты прямо в приложении. Об этом сообщает Hypebeast.

Юзеры смогут записывать, редактировать и публиковать аудиоподкасты непосредственно на платформе Spotify. По словам исполнительного директора площадки Майкла Миньяно, главная цель — избавить пользователей от необходимости использовать дополнительные приложения, инструменты и оборудование.

Работает этот сервис по принципу тиктока. С помощью одной кнопки пользователь начинает запись либо приостанавливает ее при необходимости. После того как аудиодорожка готова, ее можно отредактировать и добавить фоновую музыку. Последний этап — придумать название и описание, а затем опубликовать готовый подкаст.

Функция уже полностью (не в тестовом режиме для ограниченного круга лиц) доступна в Новой Зеландии. Когда инструмент будет доступен пользователям по всему миру, пока неизвестно.

Для Spotify работа с подкастами не в новинку — стримингу принадлежит приложение Anchor, необходимое как раз для этих целей. В 2019 году компания протестировала кнопку «Создать подкаст», при нажатии на которую пользователям предлагали скачать Anchor.