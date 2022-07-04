Большой адронный коллайдер разгонят до максимальной скорости после трехлетнего перерыва

5 июля в Женеве запустят Большой адронный коллайдер (LHC) после более чем трехлетних работ по модернизации и техническому обслуживанию. Об этом сообщает Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN).

Коллайдер направит два пучка протонов в противоположных направлениях почти со скоростью света по 27-километровому кольцу, которое закопано в 100 метрах под швейцарско-французской границей.

«LHC будет работать круглосуточно в течение почти четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт (ТэВ), обеспечивая большую точность и потенциал открытия, чем когда‑либо прежде», — рассказал директор по ускорителям и технологиям Майк Ламонт.

По его словам, ученые планируют обеспечить 1,6 миллиарда протон-протонных столкновений в секунду. Для того, чтобы увеличить скорость столкновения они сузят протонные лучи до размера менее 10 микрон (толщина человеческого волоса равна 70 микронам).

«По сравнению с первым запуском, в ходе которого Хиггс был открыт с помощью 12 обратных фемтобарнов, теперь в третьем запуске мы обеспечим 280 обратных фемтобаров. Это значительное увеличение, открывающее путь к новым открытиям», — добавил Ламонт.

По словам ученого, новая энергетическая скорость позволит продолжить изучение бозона Хиггса, который впервые был обнаружен 4 июля 2012 года.

«Они [ученые] могут наблюдать ранее недоступные процессы и смогут повысить точность измерений многочисленных известных процессов, решая фундаментальные вопросы, такие как происхождение асимметрии материи и антиматерии во Вселенной. Ученые будут изучать свойства вещества при экстремальных температурах и плотности, а также будут искать кандидатов в темную материю и другие новые явления либо путем прямого поиска, либо — косвенно — путем точных измерений свойств известных частиц», — сказано в сообщении CERN.