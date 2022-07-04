Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — отметил политик.

Кроме того, Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край. По его словам, эти названия сразу дают понять о том, какое значение город и регион имеют для России.

«Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона», — заключил глава партии «Справедливая Россия — За правду».