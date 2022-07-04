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РИА «Новости»: Федотова забрали в армию после конфликта с ЦСКА

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:54

Вратаря российской сборной по хоккею Ивана Федотова призвали в армию из‑за конфликта с московским ЦСКА. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В апреле Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а затем подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». В США он планировал отправиться в июле.

По словам собеседника агентства, обычно «никаких проблем не возникает» по вопросу службы в армии и со спортивными выступлениями. Призыв происходит через определение атлетов в спортивную роту, которое курируют Минобороны России и отчасти МВД.

«Федотов поругался с армейцами. Это все вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утвержденный порядок, который не устроил Федотова», — сказал собеседник.

Ивана Федотова задержали в пятницу, 1 июля, по подозрению в уклонении от воинской обязанности (статья 328 УК РФ). Хоккеисту на данный момент 25 лет, призывной возраст в России заканчивается в 27 лет.

2 июля адвокат Федотова заявлял, что решение по призыву спортсмена на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено. По словам Пономарева, его подзащитный никогда не уклонялся от армии — он просто не получал повесток.

Накануне защитник Федотова рассказал, что хоккеиста, возможно, отправили в Североморск.

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