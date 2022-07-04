В Москве выбрали место для площади ЛНР

Территорию возле посольства Великобритании в Москве назовут площадью Луганской Народной Республики. Так решили участники голосования на портале «Активный гражданин».

Вариант с посольством Великобритании (территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат) собрал 57%, или 62,3 тыс. голосов. Другие варианты — возле консульства Германии и между посольствами Литвы и Бельгии — выбрали не более 15%. Всего в голосовании приняло участие 109 603 человека.

В конце июня безымянную территорию у посольства США в Москве назвали площадью Донецкой Народной Республики. Площадь протянулась от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в Пресненском районе ЦАО.

Накануне посольство США на своем сайте вместо адреса указало географические координаты.