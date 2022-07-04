Канье Уэста обвинили в плагиате. Он скопировал семпл для трека из «Donda 2»

Одно из подразделений американского лейбла Ultra Music — Ultra International Music Publishing — подало иск в окружной суд Нью-Йорка против рэпера Канье Уэста. Компания обвиняет артиста в плагиате, пишет Hypebeast.

В иске говорится, что Канье использовал семпл из композиции «Move Your Body» Маршалла Джефферсона 1986 года при написании своего трека «Flowers» из альбома «Donda 2» (2022). Более того, отрывок повторяется в песне рэпера в общей сложности 22 раза, заявляет лейбл.

Также в документе утверждается, что Уэст и его представители согласились с тем, что семпл взят из «Move Your Body», и даже попытались провести переговоры с Джефферсоном. Но право на использование отрывка получить так и не удалось.

«Одной рукой Уэст защищает права одних артистов, а другой не стыдится отбирать права у других», — написано в иске.

Как отмечает The Guardian, Маршалл Джефферсон требует выплатить ему прибыль за использование семпла и убытки, которые будут определены в ходе судебного разбирательства. Либо максимальный установленный законом ущерб в размере 150 тыс. долларов за нарушение авторских прав.