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Авторы «Смуты» отключили сайт и сообщество во «ВКонтакте». В компании заявили, что это ребрендинг

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:40

Новосибирская компания Cyberia Limited, которая собиралась создать видеоигру о Смутном времени в истории России, отключила собственный сайт и закрыла сообщество во «ВКонтакте». Об этом сообщает Тайга.инфо.

«Это частное сообщество. Доступ только по приглашениям администраторов», — говорится в группе во «ВКонтакте».

Кроме того, компания ООО «Сайберия Лимитед» в конце июня сменила название на ООО «Сайберия Нова».

Издание iXBT.games обратило внимание, что сайт разработчиков был достаточно дешевым, частично не работал и содержал лишь несколько концептов игры. А последняя публикация в сообществе Cyberia Limited во «ВКонтакте» датировалась 2018 годом.

В свою очередь гендиректор Cyberia Limited Алексей Копцев заявил, что отключение ресурсов игры связано с ребрендингом, так как название компании «не в полной мере отражает реалии сегодняшнего дня».

«Никто никуда не бежал, деньги не воровал — оплата происходит по факту выполненных работ — и смуты не устраивал. Наша команда в полном составе находится в России и разрабатывает игру», — сказал он.

23 мая компании Cyberia Limited выделили государственный грант в размере 260 млн рублей от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) на разработку игры в жанре Action-RPG. В ее основу должен лечь исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», впервые опубликованный в 1829 году.

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