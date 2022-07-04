Белгородский митрополит призвал «прекратить кровопролитие» после обстрелов Белгорода

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал к миру после обстрела Белгорода ночью 3 июля. Его обращение опубликовано на сайте Белгородской митрополии.

«Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома», — сказал он. Известно о четырех погибших в Белгороде, в том числе трех граждан Украины.

Погибшие харьковчане «приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде», сказал Иоанн. «Пора, по слову Священного Писания, „перековать мечи на орала“. Да сохранит Господь всех живущих и дарует мир на земле», — закончил он.

Минобороны России сообщало, что Украина нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода.

После начала российской «военной операции» на Украине патриарх Кирилл не осудил ее, а напротив, призвал россиян сплотиться вокруг власти в «это непростое для нашего отечества время». Предстоятель РПЦ просил военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящего, а также заявил, что Россия — миролюбивая страна и не стремится к войне.