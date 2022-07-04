Сиквела «Все везде и сразу» не будет. Режиссеры фильма опровергли свои слова

Режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт не собираются снимать сиквел «Все везде и сразу». Об этом они рассказали в своем твиттере.

2 июля IndieWire выпустил материал с цитатами постановщиков, в котором те рассказали о возможном сиквеле и новой теме для продолжения. Кинематографисты говорили, что не затронули тему интернета, хотя она имела огромное влияние при создании «Все везде и сразу».

«Это неправда. Даже вспомнить не могу, что шутили об этом. Должно быть, мы это говорили в марте, когда идея сиквела казалась нам особенно комичной и надуманной, — написали они. Дуэт режиссеров извинились перед теми, кого могла напугать новость о сиквеле, и признались, что заголовок новостей их тоже перепугал.

«Все везде и сразу» рассказывает о женщине по имени Эвелин, в чьей жизни царит вечный бардак. Неожиданно она обнаруживает, что обладает способностью видеть версии себя из параллельных вселенных и перемещаться между ними. В полнейшем хаосе женщина должна спасти всю мультивселенную от загадочной злой сущности и спасти дочь.