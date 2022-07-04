В торговом центре Копенгагена произошла стрельба. Погибли три человека, в том числе россиянин

Вечером 3 июня в торговом центре в Копенгагене произошла стрельба. Мужчина с огнестрельным оружием убил трех человек и ранил нескольких, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Associated Press.
Среди погибших в результате стрельбы — 47-летний россиянин, сообщил главный инспектор полиции датской столицы Серен Томассен. Другие погибшие — 17-летние молодой человек и девушка из Дании.
22-летнего датчанина, открывшего огонь, арестовали сразу после стрельбы. По словам полиции, он устроил нападение в одиночку, но правоохранители продолжают расследование.
Мотивы преступника остаются неизвестными. По словам очевидцев, когда раздались выстрелы, некоторые люди прятались в магазинах, а другие в панике бежали.
Field’s — один из крупнейших торговых центров Скандинавии, расположенный на окраине датской столицы.
Нападение на торговый центр в Дании стало самым серьезным происшествием с применением огнестрельного оружия по числу жертв с 2015 года. Тогда погибли три человека, включая нападавшего, были ранены пять сотрудников полиции.