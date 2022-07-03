Умер актер Сергей Сосновский. Ему было 67 лет

Умер актер и народный артист России Сергей Сосновский. Ему было 67 лет, сообщили РБК в МХТ имени Чехова.

«Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили — мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком — таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись… Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, — черный день», — говорится в записи телеграм-канала МХТ. Там выразили соболезнования жене, детям и родным Сосновского.

В театре добавили, что артист скончался после тяжелой болезни — какой, там не уточнили.

Сосновский работал МХТ имени Чехова по приглашению Олега Табакова с 2004 года. Одними из его последних работ в театре стали Шейлок в «Венецианском купце», Сумароков из «В окопах Сталинграда», а также слуга Мюнхгаузена Томас из «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».