перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер актер Сергей Сосновский. Ему было 67 лет 21:10
Российская IKEA назвала города, в которых можно будет купить товары со склада 20:40
МИД России обвинил Францию в нарушении тайны переговоров Макрона и Путина 19:51
Два человека стали жертвами акул в египетской Хургаде 18:56
Гибель людей из‑за взрывов в Белгороде, хоккеист Федотов в армии и другие новости дня
18:20 дайджест
Елизавете II сократили набор обязанностей. Часть из них перешла ее сыну принцу Чарльзу 17:06
В ресторане «Вкусно — и точка» москвичке приготовили бургер с плесенью 17:00
Посольство США в Москве сменило адрес на сайте на географические координаты 16:10
В Лас-Вегасе роботы-курьеры начали доставлять VR-очки с закачанным порно 15:59
Суд Израиля отменил ограничение на въезд для украинцев 15:06
В сеть слили данные клиентов «Туту.ру» 14:42
The Office/Unsplash
Создатели «Офиса» показали вырезанную сцену из 5-го сезона шоу 13:59
Создатели «Все везде и сразу» хотят раскрыть в сиквеле тему интернета и его влияния на родителей 13:51
Умер британский режиссер Питер Брук 13:20
В Кремле считают, что россиянам нужны игры и сервисы с духовно-нравственными ценностями 12:38
Умер ученый-физик Дмитрий Колкер, задержанный прямо в больнице, несмотря на последнюю стадию рака 12:03
Задержанного хоккеиста сборной Федотова, предположительно, призвали в армию 11:40
beginnerjapanese/Unsplash
Google начнет автоматически удалять данные о посещении пользователями клиник для абортов 10:26
SuperJob подсчитал, когда россиянам выгоднее всего брать отпуск 9:20
В Белгороде после серии взрывов погибли три человека. Не менее 50 домов повреждены 8:23

Умер актер Сергей Сосновский. Ему было 67 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:10

Умер актер и народный артист России Сергей Сосновский. Ему было 67 лет, сообщили РБК в МХТ имени Чехова.

«Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили — мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком — таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись… Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, — черный день», — говорится в записи телеграм-канала МХТ. Там выразили соболезнования жене, детям и родным Сосновского.

В театре добавили, что артист скончался после тяжелой болезни — какой, там не уточнили.

Сосновский работал МХТ имени Чехова по приглашению Олега Табакова с 2004 года. Одними из его последних работ в театре стали Шейлок в «Венецианском купце», Сумароков из «В окопах Сталинграда», а также слуга Мюнхгаузена Томас из «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
классика
Высокий класс Хиблы Герзмава
Оперная дива и ее ученики перешагивают рампу
приключение
Школа волшебства
Приквел истории об учительнице, превращающейся ночью в колдунью
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Сосновский
Олег Табаков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить