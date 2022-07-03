перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Два человека стали жертвами акул в египетской Хургаде 18:56
Гибель людей из‑за взрывов в Белгороде, хоккеист Федотов в армии и другие новости дня
18:20 дайджест
Елизавете II сократили набор обязанностей. Часть из них перешла ее сыну принцу Чарльзу 17:06
В ресторане «Вкусно — и точка» москвичке приготовили бургер с плесенью 17:00
Посольство США в Москве сменило адрес на сайте на географические координаты 16:10
В Лас-Вегасе роботы-курьеры начали доставлять VR-очки с закачанным порно 15:59
Суд Израиля отменил ограничение на въезд для украинцев 15:06
В сеть слили данные клиентов «Туту.ру» 14:42
The Office/Unsplash
Создатели «Офиса» показали вырезанную сцену из 5-го сезона шоу 13:59
Создатели «Все везде и сразу» хотят раскрыть в сиквеле тему интернета и его влияния на родителей 13:51
Умер британский режиссер Питер Брук 13:20
В Кремле считают, что россиянам нужны игры и сервисы с духовно-нравственными ценностями 12:38
Умер ученый-физик Дмитрий Колкер, задержанный прямо в больнице, несмотря на последнюю стадию рака 12:03
Задержанного хоккеиста сборной Федотова, предположительно, призвали в армию 11:40
beginnerjapanese/Unsplash
Google начнет автоматически удалять данные о посещении пользователями клиник для абортов 10:26
SuperJob подсчитал, когда россиянам выгоднее всего брать отпуск 9:20
В Белгороде после серии взрывов погибли три человека. Не менее 50 домов повреждены 8:23
Музыкальная экспериментаторка Moor Mother выпустила новый альбом «Jazz Codes» Вчера в 20:29
Мэрия Иванова запретила показы советского фильма «Убить дракона» — о борьбе с жестоким диктатором Вчера в 19:12
Правительство предложило изменить Трудовой кодекс — позволить сокращать выходные и переносить отпуск Вчера в 18:18
Дайджест

Гибель людей из‑за взрывов в Белгороде, хоккеист Федотов в армии и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:20

Этой ночью в Белгороде произошла серия взрывов. По данным губернатора области, погибли три человека, повреждено или разрушено не менее 50 многоквартирных и частных домов.

Умер завлабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрий Колкер. У него была четвертая стадия рака, и он не мог питаться самостоятельно, но, несмотря на это, его забрали из больницы Новосибирска и увезли в московский СИЗО по подозрению в госизмене.

Задержанного хоккеиста сборной России Ивана Федотова, вероятно, увезли по месту возможного прохождения воинской службы. Адвокат спортсмена говорит, что его забрали из госпиталя и везут, как он предположил, в Североморск.

Суд Израиля отменил ограничение на въезд для украинцев, введенное после начала «военной спецоперации». Теперь граждане Украины могут въезжать в страну на срок до трех месяцев без особого прошения.

Вместо адреса на сайте посольства США в Москве появились географические координаты. Произошло это после того, как площадь рядом со зданием дипмиссии назвали в честь Донецкой народной республики.

Данные клиентов сервиса по покупке билетов «Туту.ру» утекли в сеть. В открытом доступе оказались имена, телефоны и электронные почты пользователей.

Google усилит конфиденциальность пользователей на фоне решения Верховного суда США об отмене федерального права женщин на аборты. Сервисы компании будут автоматически удалять данные пользователей о посещении клиник для абортов.

В возрасте 97 лет скончался британский театральный и кинорежиссер Питер Брук. Он умер 2 июля в Париже — режиссер жил во Франции с 1974 года.

Российских геймеров необходимо «защищать от деструктивного контента», считают в Кремле. Для этого нужно развивать отечественную игровую индустрию на основе традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей.

Москвичке попалась булка с плесенью в ресторане «Вкусно — и точка». Испорченный продукт ей приготовили в заведении сети в Хорошево-Мневниках.

По подсчетам SuperJob, в 2023 году россиянам стоит брать отпуск в августе или октябре, чтобы максимально выиграть в деньгах. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее, поскольку оплата одного дня по отпускным будет выше, чем стоимость отработанного дня.

Создатели сериала «Офис» показали вырезанную сцену, которая должна была войти в десятый эпизод пятого сезона. В ролике Майкл Скотт (Стив Кэрелл) рассказывает своим сотрудникам историю о мальчике, который мечтал получить в подарок на Рождество куклу Пеппи Длинныйчулок.

События недели на afisha.ru
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
классика
Высокий класс Хиблы Герзмава
Оперная дива и ее ученики перешагивают рампу
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить