Гибель людей из‑за взрывов в Белгороде, хоккеист Федотов в армии и другие новости дня

Этой ночью в Белгороде произошла серия взрывов. По данным губернатора области, погибли три человека, повреждено или разрушено не менее 50 многоквартирных и частных домов.

Умер завлабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрий Колкер. У него была четвертая стадия рака, и он не мог питаться самостоятельно, но, несмотря на это, его забрали из больницы Новосибирска и увезли в московский СИЗО по подозрению в госизмене.

Задержанного хоккеиста сборной России Ивана Федотова, вероятно, увезли по месту возможного прохождения воинской службы. Адвокат спортсмена говорит, что его забрали из госпиталя и везут, как он предположил, в Североморск.

Суд Израиля отменил ограничение на въезд для украинцев, введенное после начала «военной спецоперации». Теперь граждане Украины могут въезжать в страну на срок до трех месяцев без особого прошения.

Вместо адреса на сайте посольства США в Москве появились географические координаты. Произошло это после того, как площадь рядом со зданием дипмиссии назвали в честь Донецкой народной республики.

Данные клиентов сервиса по покупке билетов «Туту.ру» утекли в сеть. В открытом доступе оказались имена, телефоны и электронные почты пользователей.

Google усилит конфиденциальность пользователей на фоне решения Верховного суда США об отмене федерального права женщин на аборты. Сервисы компании будут автоматически удалять данные пользователей о посещении клиник для абортов.

В возрасте 97 лет скончался британский театральный и кинорежиссер Питер Брук. Он умер 2 июля в Париже — режиссер жил во Франции с 1974 года.

Российских геймеров необходимо «защищать от деструктивного контента», считают в Кремле. Для этого нужно развивать отечественную игровую индустрию на основе традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей.

Москвичке попалась булка с плесенью в ресторане «Вкусно — и точка». Испорченный продукт ей приготовили в заведении сети в Хорошево-Мневниках.

По подсчетам SuperJob, в 2023 году россиянам стоит брать отпуск в августе или октябре, чтобы максимально выиграть в деньгах. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее, поскольку оплата одного дня по отпускным будет выше, чем стоимость отработанного дня.

Создатели сериала «Офис» показали вырезанную сцену, которая должна была войти в десятый эпизод пятого сезона. В ролике Майкл Скотт (Стив Кэрелл) рассказывает своим сотрудникам историю о мальчике, который мечтал получить в подарок на Рождество куклу Пеппи Длинныйчулок.