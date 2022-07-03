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Два человека стали жертвами акул в египетской Хургаде

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:56

В Хургаде на пляже в районе Сахль-Хашиш за два дня погибли две женщины из‑за нападения акул. Местные власти закрыли пляж на три дня, передает Sky News Arabia.

Накануне 68-летней гражданке Австрии акула откусила руку и ногу. Женщина погибла от болевого шока по дороге в больницу.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со слов российских туристов писал, что отдыхающие видели большое скопление рыб, которого могло привлечь акул. Туристка из России рассказала «Известиям», что в день первого происшествия видела двух акул.

3 июля еще одна женщина погибла после нападения акулы на юге Хургады. Глава комитета Палаты гостиничных предприятий Египта Алаа Акель заявила, что это произошло на том же пляже, где купались женщины из Австрии. Министр охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад сообщила, что ведомство сформировало рабочую группу по расследованию инцидента.

Генконсульство России в Хургаде попросило россиян «при нахождении в воде сохранять бдительность» и не купаться во время запрета египетских властей.

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