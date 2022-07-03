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В ресторане «Вкусно — и точка» москвичке приготовили бургер с плесенью

Виктория Шанина
Сегодня в 17:00

Москвичка обнаружила булку с плесенью в бургере, который ей приготовили в ресторане сети «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс») в Хорошево-Мневниках. Об этом сообщает телеграм-канал «Говорит и показывает Москва».

Издание «Подъем» обратилось за комментарием в пресс-службу компании. Там ответили, что не знают, как булка с плесенью попала на кухню.

«Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. При хранении и приготовлении продукции соблюдаются все необходимые процедуры. Мы уже связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств», — заявили представители «Вкусно — и точка».

Рестораны «Вкусно — и точка» открылись на базе бывшего «Макдоналдса» 12 июня. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак», также из ассортимента сети пропали «МакФлури» и «Биг Мак» из‑за прямых ассоциаций с брендом. Временно отсутствует «Биг Тейсти», его заменят бургером под названием «Биг Спешл».

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