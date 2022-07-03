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Елизавете II сократили набор обязанностей. Часть из них перешла ее сыну принцу Чарльзу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:06

Букингемский дворец впервые за десять лет сократил список обязанностей 96-летней королевы Елизаветы II, которые она «должна выполнять» как монарх. Часть из них перешла ее сыну — принцу Уэльскому Чарльзу, передает Daily Mail.

Ранее в списке было прописано 13 обязанностей — в частности, открытие парламента, назначение премьер-министра, а также участие в государственных визитах. Теперь же в документе расплывчатые формулировки о том, что у королевы есть «ряд парламентских и дипломатических обязанностей» и что она «принимает» только других посещающих ее глав государств, а исполнять их она будет только при необходимости.

Елизавета II должна сохранять «единство и национальную идентичность», «преемственность и стабильность», а открывать парламент ей больше не нужно. В этом году многие из мероприятий уже посещал принц Чарльз вместо своей матери, в том числе открывал очередную сессию парламента в мае.

По словам источника издания, эти изменения незначительные.

С осени 2021 года по конец марта нынешнего она не появлялась на публике. В октябре она провела ночь в больнице, в феврале заразилась коронавирусом и в остальное время пропускала мероприятия, которые обычно посещала.

Елизавета II — второй по продолжительности царствования монарх в истории.

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