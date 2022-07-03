Посольство США в Москве сменило адрес на сайте на географические координаты

Как отмечает агентство, это произошло после того, как площадь возле дипмиссии назвали в честь Донецкой народной республики.

Вместо адреса на сайте посольства США в Москве появились географические координаты. Внимание на это обратили «Известия».

Безымянную территорию у посольства США в Москве назвали площадью Донецкой Народной Республики в конце июня. Площадь протянулась от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в Пресненском районе ЦАО.

С инициативой о наименовании площади выступили 18 мая депутаты Мосгордумы от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Моей Москвы». Они предложили назвать территорию возле посольства США в столице площадью Защитников Донбасса.

30 мая на портале «Активный гражданин» запустилось голосование по выбору названия безымянного места. В ходе него 44,69% человек отдали свой голос за вариант «площадь Донецкой Народной Республики». Всего в голосовании поучаствовали 278 684 человека.

Сейчас на сайте «Активного гражданина» идет новое голосование — о том, какой территории необходимо присвоить название «площадь Луганской Народной Республики». Среди вариантов — места рядом с посольствами Великобритании, Германии, а также Литвы и Бельгии.