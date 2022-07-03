В Лас-Вегасе роботы-курьеры начали доставлять VR-очки с закачанным порно

Компания VR Bangers начала доставлять клиентам в Лас-Вегасе VR-очки с загруженным порно. Всю гарнитуру доставляют роботы-курьеры, сообщил глава компании изданию Futurism.

Даниель Абрамович заявил, что роботы-курьеры доставляют гарнитуру Quest 2 с заранее закачанными фильмами VR Bangers настолько незаметно, что соседи ничего не узнают. Услуга стоит 50 долларов за весь день использования.

VR Bangers пытались сотрудничать с отелями Лас-Вегаса, чтобы там предлагали шлемы виртуальной реальности с «фильмами для взрослых» для посетителей, но там отказались из‑за трудностей с хранением.

«Мы даже создали несколько специальных сцен, которые предлагают более высокий уровень погружения и реализма!» — сказал Абрамович. VR Bangers собирается расширить парк доставщиков, если услуга будет пользоваться популярностью среди клиентов.