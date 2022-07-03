Суд Израиля отменил ограничение на въезд для украинцев

Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отменил решение главы МВД Айелет Шакед о лишении граждан Украины права на безвизовый въезд в страну. Об этом сообщают «Новости Израиля».

Теперь украинцы могут въезжать в Израиль на срок до трех месяцев без особого прошения. Такого права Шакед лишила граждан Украины после начала российской «военной спецоперации».

Таким образом, БАГАЦ удовлетворил иск адвокатской конторы Томера Варши, которая заявила, что ограничение на въезд для украинцев — это нарушение безвизового соглашения между странами.

Отмечается, что безвизовый режим не отменяет паспортного контроля. Во время проверки документов на таможне гражданину Украины может быть отказано во въезде в Израиль, например, если появляется подозрение, что человек приехал не как турист, а на заработки.