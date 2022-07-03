Создатели «Офиса» показали вырезанную сцену из 5 сезона шоу

На официальном ютьюб-канале сериала «Офис» появилась сцена, которую вырезали из шоу и ранее не нигде показывали. Посмотреть ее можно тут.

В ролике главный герой Майкл Скотт (в исполнении Стива Карелла) рассказывает своим сотрудникам историю о мальчике, который мечтал получить в подарок на Рождество куклу Пеппи Длинный чулок. В итоге оказывается, что этим мальчик был сам Майкл, только на тот момент ему было 12 лет.

Эта сцена длится почти четыре минуты. Она должна была войти в 10 эпизод 5 сезона «Офиса».