Создатели «Офиса» показали вырезанную сцену из 5 сезона шоу

На официальном ютьюб-канале сериала «Офис» появилась сцена, которую вырезали из шоу и ранее не нигде показывали. Посмотреть ее можно тут.
В ролике главный герой Майкл Скотт (в исполнении Стива Карелла) рассказывает своим сотрудникам историю о мальчике, который мечтал получить в подарок на Рождество куклу Пеппи Длинный чулок. В итоге оказывается, что этим мальчик был сам Майкл, только на тот момент ему было 12 лет.
Эта сцена длится почти четыре минуты. Она должна была войти в 10 эпизод 5 сезона «Офиса».
В последнее время «Офис» часто появляется в медиапространстве. Например, недавно вышла измененная заставка сериала, в которой все выглядит как обычно, за исключением сотрудников Dunder Mifflin — на их месте оказались миньоны.
Это был проморолик, приуроченный к цифровому релизу «Миньоны: Грювитация». В мультфильме Стив Карелл озвучил главного героя — Грю.