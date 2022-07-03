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Создатели «Все везде и сразу» хотят раскрыть в сиквеле тему интернета и его влияния на родителей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:51

Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, снявшие хит «Все везде и сразу», поделились планами на сиквел. В интервью Sight and Sound они сказали, что избегали интернет-культуры, хотя именно она послужила мотивом перенасыщения и изобилия выбора.

«Я понял, что мы вообще ничего не говорим об интернете. Мы ведь и правда не показываем чей‑то телефон, никто не зависает в соцсетях. Но фильм — в полной мере реакция на это. Джой похожа на персонажа, выросшего в интернете, который изо всех сил пытается быть понятым своей мамой, которая выросла вне интернета», — сказал Шайнерт.

Ранее режиссеры говорили о сиквеле и потенциальной теме для продолжения, о которой им подсказал постановщик Эдгар Райт. «Если бы мы когда‑нибудь снимали продолжение этого фильма, оно было бы о радикализации Эвелин. И тогда Джой пришлось бы спасать свою маму», — делился Кван, объясняя тему радикализации взрослого поколения в соцсетях.

«Все везде и сразу» рассказывает о женщине по имени Эвелин в чьей жизни царит вечный бардак. Неожиданно она обнаруживает, что обладает способностью видеть версии себя из параллельных вселенных и перемещаться между ними. В полнейшем хаосе женщина должна спасти всю мультивселенную от загадочной злой сущности и спасти дочь.

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