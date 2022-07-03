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Задержанного хоккеиста сборной Федотова, предположительно, призвали в армию

Виктория Шанина
Сегодня в 11:40

Хоккеиста, вратаря российской сборной Ивана Федотова, задержанного в Петербурге сотрудниками военкомата, предположительно, увезли по месту возможного прохождения воинской службы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката спортсмена Алексея Пономарева.

«Ивана ночью, предположительно, отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», — заявил он.

Ивана Федотова задержали в пятницу, 1 июля, по подозрению в уклонении от воинской обязанности (статья 328 УК РФ). Хоккеисту на данный момент 25 лет, призывной возраст в России заканчивается в 27 лет.

Позже СМИ сообщили, что в военкомате хоккеисту стало плохо. Оттуда его забрали на автомобиле скорой помощи и отвезли в больницу.

2 июля адвокат Федотова заявлял, что решение по призыву спортсмена на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено. По словам Пономарева, его подзащитный никогда не уклонялся от армии — он просто не получал повесток.

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