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SuperJob подсчитал, когда россиянам выгоднее всего брать отпуск

Виктория Шанина
Сегодня в 9:20

Россиянам, которые уже планируют отпуск на 2023 год, стоит брать его в августе или октябре, чтобы максимально выиграть в деньгах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александра Южалина.

По его подсчетам, самые невыгодные месяцы для будущего отпуска — январь, февраль, апрель и май.

«Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. Поэтому в эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время», — заявил Южалин.

Эксперт добавил, что его расчеты основаны на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем отпуск выгоднее, поскольку «оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня».

Так, в августе и октябре 2023 года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно. В апреле и мае — по 20.

Ранее Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год. Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. А выходные 1 и 8 января перенесут на 24 февраля и 8 мая.

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