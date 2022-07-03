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В Белгороде после серии взрывов погибли три человека. Не менее 50 домов повреждены

Виктория Шанина
Сегодня в 8:23

В ночь с 3 на 4 июля в Белгороде произошла серия взрывов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате погибли три человека, заявил Гладков. Пострадали четверо, один из них находится в тяжелом состоянии и госпитализирован.

Повреждения или частичные разрушения получили 11 многоквартирных домов, а также не менее 34 частных. Еще 5 частных домов разрушены полностью.

По словам Гладкова, жителям поврежденных зданий предоставят всю необходимую помощь. В частности, будут восстановлены их дома.

«Под руководством моих заместителей Константина Полежаева и Владимира Базарова и мэра города Антона Иванова будет осуществлен подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений. Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы», — написал губернатор.

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