Музыкальная экспериментаторка Moor Mother выпустила новый альбом «Jazz Codes»

Поэтесса и композиторка Moor Mother выпустила новый альбом «Jazz Codes». На нем 18 треков, записанных с дюжиной исполнителей — друзей Камаэ Айевы (настоящее имя артистки).

«Jazz Codes» создавались как сборник стихов, звучащих под аккомпанемент мелодий от продюсера Олофа Меландера. В музыке пластинки переплетаются элементы джазза, хип-хопа и R&B.

«Этим альбомом движет поэзия. Истории этих артистов и множества других, не названных, но прочувствованных — вот главная мотивация. Я хотела воздать им честь и принести подношения, заключить в своем теле, мечтать с ними», — описывала Moor Mother пластинку после ее анонса.