Музыкальная экспериментаторка Moor Mother выпустила новый альбом «Jazz Codes»

Поэтесса и композиторка Moor Mother выпустила новый альбом «Jazz Codes». На нем 18 треков, записанных с дюжиной исполнителей — друзей Камаэ Айевы (настоящее имя артистки).
«Jazz Codes» создавались как сборник стихов, звучащих под аккомпанемент мелодий от продюсера Олофа Меландера. В музыке пластинки переплетаются элементы джазза, хип-хопа и R&B.
«Этим альбомом движет поэзия. Истории этих артистов и множества других, не названных, но прочувствованных — вот главная мотивация. Я хотела воздать им честь и принести подношения, заключить в своем теле, мечтать с ними», — описывала Moor Mother пластинку после ее анонса.
«Jazz Codes» — продолжение прошлогоднего релиза артистки «Black Encyclopedia of the Air». На этой пластинке Moor Mother философски осмысляла отношения с природой и стихиями.
Первый студийный альбом (вместе с 122-страничным поэтическим сборником) Moor Mother выпустила в 2016 году, а «Jazz Codes» — уже седьмой по счету. Кроме музыки Айева занимается современным искусством (в составе творческого дуэта Black Quantum Futurism) и активизмом, а также преподает в музыкальной школе при Университете Южной Калифорнии.