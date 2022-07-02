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Правительство предложило изменить Трудовой кодекс — позволить сокращать выходные и переносить отпуск

Семён Гудошников
Сегодня в 18:18

Правительство России внесло в Госдуму поправки к Трудовому кодексу, которые позволят властям заставлять сотрудников некоторых организаций работать в выходные, праздники и даже ночью. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Если поправки примут, правительство сможет устанавливать в организациях и на производствах «порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени». Изменения позволят:


  • Заставлять сотрудников работать в выходные, праздники и ночью;
  • Сделать продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (то есть выходных) меньше 42 часов;
  • Ставить две рабочие смены подряд;
  • Переносить отпуска без согласия работников и отзывать сотрудников из отпусков;
  • Не заменять оплату сверхурочных дополнительным отдыхом, даже если работник это потребует;

В пояснительной записке к записке к документу сказано, что изменения должны коснуться в первую очередь оборонно-промышленных предприятий. Одновременно с законопроектом было внесено предложение, которое позволит властям заставлять бизнес выполнять госзаказы для Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МЧС.

Оба документа внесены в Думу от имени правительства и подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным. Предложения и замечания к поправкам в Трудовой кодекс правительство будет принимать до 4 июля, 5 июля намечено их первое чтение.

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