ВОЗ обсуждает новые даты инспекций по признанию «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения обсуждает c Российским фондом прямых инвестиций новые даты инспекций по признанию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительницу организации в России Мелиту Вуйнович.

Контакты ведутся непосредственно между организациями. Вуйнович не уточнила возможные даты следующих проверок.

1 марта стало известно, что ВОЗ не будет проводить инспекции на производстве «Спутника V» в России. Они были отложены из‑за «нынешней ситуации, включая возможности для полета». Проверки должны были начаться 7 марта.

16 марта ВОЗ отложила оценку российской вакцины, но в конце того же месяца сообщила, что консультации по признанию прививки продолжаются. Сейчас «Спутник V» зарегистрирован в 71 стране мира, где в совокупности проживают более 4 миллиардов человек.