Встреча рыбы вернулась с песней «Век золотой»

Встреча рыбы выпустила на стримингах песню «Век золотой». Композиция войдет в грядущий альбом коллектива, дата релиза которого пока неизвестна.

«Песня написана очень давно, но именно поэтому голос поэзии так необходим, ведь он всегда звенит про „сейчас“ — про то, что воет сегодня», — написали музыканты.

Вот фрагмент текста: «Рот светлячками набит / Век золотой / Все что кровью бежало вдруг стало водой / И даже войны сегодня просто грустные праздники».