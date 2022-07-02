Встреча рыбы вернулась с песней «Век золотой»

Встреча рыбы выпустила на стримингах песню «Век золотой». Композиция войдет в грядущий альбом коллектива, дата релиза которого пока неизвестна.
«Песня написана очень давно, но именно поэтому голос поэзии так необходим, ведь он всегда звенит про „сейчас“ — про то, что воет сегодня», — написали музыканты.
Вот фрагмент текста: «Рот светлячками набит / Век золотой / Все что кровью бежало вдруг стало водой / И даже войны сегодня просто грустные праздники».
Встреча рыбы была основана в 2005 году в Челябинске поэтом, певцом Иваном Котихиным и пианистом Павлом Дубровиным. Последний на данный момент студийный альбом, «Бледныйбледный» музыканты выпустили в 2017 году.